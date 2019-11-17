Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФорвард «Вашингтона» Врана повторил буллит Дацюка

Нападающий "Вашингтона" Якуб Врана эффектно реализовал буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" (3:2 Б). Он повторил знаменитый буллит российского форварда Павла Дацюка. Видео, где сравнивается исполнение Дацюка и Враны, опубликовано в Twitter NBC.
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Форвард «Вашингтона» Врана повторил буллит Дацюка

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