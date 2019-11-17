Хоккей
Sport24.ruФорвард «Вашингтона» Врана повторил знаменитый буллит Дацюка
«Вашингтон Кэпиталз» по буллитам обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 3:2 в сегодняшней встрече регулярного чемпионата НХЛ. В серии послематчевых штрафных свою попытку эффектно реализовал нападающий «столичных» Якуб Врана.
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Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
Шоу-бизнес
Круче Ким: Бейонсе затянула роскошные формы в сияющее нюдовое платье
Образ суперзвезда дополнила аксессуаром, выбранным не без доли юмора — она взяла с собой клатч в форме пачки однодолларовых купюр, усыпанный кристаллами Swarovski.
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Политика
Лукашенко объяснил напряжение между РФ и Белоруссией
По словам белорусского президента, между двумя странами существует большое количество насущных и до сих пор не решённых вопросов — именно они создают видимость негатива в отношениях.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Армия и оружие
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Происшествия
Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане
Разборки «один на один» переросли в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Политика
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Происшествия
Неизвестные украли у бизнесмена $100 тыс. в Москве
24 сентября на Тихорецком бульваре в Москве четверо неизвестных напали на мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором было почти 20 млн руб. В полиции рассказали, что неизвестные сначала ударили мужчину по голове молотком, затем угрожали ему пистолетом, отобрали деньги и скрылись на машине.
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Наука
Летучие мыши не зависят от своих микробов
Политика
Лукашенко назвал грубейшей ошибкой Польши отказ приглашать Путина
Руководство Польши поступило неправильно, решив не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Политика
Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает "Интерфакс".
Общество
В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин
Акция протеста вспыхнула в Тегеране в пятницу после того, как правительство страны объявило о решении повысить в два раза цены на бензин.
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.