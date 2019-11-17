Хоккей
Sports.ruФорвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка
«Вашингтон» победил «Бостон» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В серии послематчевых бросков нападающий «Кэпиталс» Якуб Врана реализовал буллит в стиле форварда Павла Дацюка.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском вчера в 07:37
Общество
Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Футбол
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 02:38
Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Главы делегаций Китая и США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер, в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК вчера в 22:51
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 15 ноября в 06:25
Футбол
Стюард выбежал на поле и нанёс травму игроку сборной Польши
Metaratings 04:47
Гаджеты
Опоздание не помешает iPhone 5G уничтожить конкурентов
Да, Strategy Analytics утверждает, что новые смартфоны iPhone, которые будут выпущены в сентябре следующего года, переплюнут по продажам все остальные модели от известных участников рынка, вошедших в игру уже в этом году.
iXBT.com 02:07
Космос
Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 14 ноября в 17:10
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Рамблер 14 ноября в 22:07
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Торонто», Малкин набрал 2 очка
«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Торонто» — 6:1. В составе победителей по три очка набрали Доминик Кахун (2+1) и Брайан Раст (1+2).
Спорт-Экспресс вчера в 21:50
Политика
Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией
Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
РИА Новости 04:21
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Авто
В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем
Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 07:17
Армия и оружие
ВВС Израиля и США отработали на учениях уход от С-400
Радио Sputnik вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об измене
Звездный фотограф возмущен информацией о собственной неверности и изменах супруги Полины Гагариной.
StarHit.ru 04:00
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru 03:51
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Известия вчера в 20:45
Происшествия
Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге
Изобретательность протестующих в Гонконге не перестает удивлять. Так, сотрудник полиции получил ранение в голень выпущенной из лука стрелой.
Российская газета 03:56
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Авто
УАЗ напомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны
Впоследствии получившуюся грузовую платформу дополнили парой 4-местных лавок, а также силовым передним бампером, системой отопления и перегородкой кабины с раздвижным окном от «санитарки» УАЗ-3962.
Автоновости дня вчера в 09:28
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru 15 ноября в 18:05
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли
Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
News.ru вчера в 07:26
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17