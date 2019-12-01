Футбол
RT на русскомДзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
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«Главное – это победа»: Дзюба прокомментировал итоги матча со «Спартаком»
Петербургский дневниквчера в 14:51
Дзюба снова назвал сектой часть болельщиков «Спартака». Вот история их сложных отношений
Sports.ruвчера в 16:12
Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»
Sportbox.RUвчера в 17:28
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Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
РИА Новости Крым вчера в 23:30
Армия и оружие
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
РИА Новости вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru вчера в 01:49
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.
РБК 02:00
Происшествия
Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей
Lenta.ru вчера в 23:26
Армия и оружие
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
РИА Новости 02:04
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Вести.Ru вчера в 16:43
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Ридус 30 ноября в 08:37
Происшествия
В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны
Российская газета 01:37
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия
Иранское судно горит в порту Астрахани
В пресс-службе уточнили, что на судне имеется задымление, пострадавших нет.
Интерфакс - Россия 03:13
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия вчера в 09:54
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
Аргументы недели вчера в 23:12
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Гаджеты
Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.
3DNews 01:55
Происшествия
В Брянской области трое детей утонули в реке
Российская газета 02:01
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Футбол
Коутиньо заявил о желании остаться в «Баварии»
Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.
ProstoProSport 02:34
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru 30 ноября в 13:13
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Вести.Ru 02:17
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04