Вынужденное прерывание чемпионата России по футболу пришлось в момент обретения оптимальных физических и игровых кондиций после восстановления от травмы, и это проблема, заявил форвард петербургского «Зенита» Малком 19 марта, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Авто Начнет действовать новый документ на автомобили в России Все новые автомобили с конца марта 2020 года будут оснащены «этикеткой энергоэффективности», а также уже знакомыми россиянам паспортом транспортного средства, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации.

Общество ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Энергетика Цены на нефть выросли после обвала К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.

Политика Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой «Со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – сказала Ангела Меркель.

Политика ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Общество В России приостановят весовой контроль грузовиков с лекарствами Отмечается, что с 25 марта по 25 апреля текущего года ведомство приостанавливает проведение весового контроля ТС, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, такие как продукты питания, детские товары, медпрепараты в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.

Происшествия СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры» В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.

Общество В России суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса «При малейших признаках коронавирусной инфекции судебным работникам рекомендуется перейти в режим самоизоляции и обращаться к врачу», – говорится в постановлении ВС. ограничительные меры вступят в силу с четверга, 19 марта, и продлятся до 10 апреля.

Политика Украине предрекли дефолт из-за коронавируса Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.