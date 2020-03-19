Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаФорвард «Зенита» Малком поделился переживаниями из-за карантина в РПЛ

Вынужденное прерывание чемпионата России по футболу пришлось в момент обретения оптимальных физических и игровых кондиций после восстановления от травмы, и это проблема, заявил форвард петербургского «Зенита» Малком 19 марта, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
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