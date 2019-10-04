Лига чемпионов

78.ru78.ruФорвард «Зенита» Малком пообещал скоро вернуться на поле

Нападающий «Зенита» Малком заверил, что скоро долечит травму и вернётся на футбольное поле, передаёт Р-Спорт. По словам бразильца, ему очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сначала нужно полностью восстановиться.
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Малком пообещал в скором времени вернуться на поле

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