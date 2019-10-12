Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оценил выступление команды в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года в эфире ITV. Англичане сыграли со сборной Чехии, которой уступили со счетом 1:2.

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Форвард сборной Англии Кейн высказался о поражении Чехии на Евро-2020

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