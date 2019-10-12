Футбол

Газета.RuГазета.RuФорвард сборной Англии Кейн высказался о поражении Чехии на Евро-2020

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оценил выступление команды в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года в эфире ITV. Англичане сыграли со сборной Чехии, которой уступили со счетом 1:2.
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