Соглашение с 21-летним футболистом вступит в силу с 1 января 2020 года. «В прошлом сезоне Эрик был признан лучшим игроком чемпионата Армении в составе «Пюника», однако его команда финишировала лишь второй», — написано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Происшествия В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.

Общество Роскачество проверило ванильный зефир Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.

Экономика «Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30% Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика В Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки.

Политика Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Общество Правительство составило список угроз безопасности Рунета 1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета, который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».

Транспорт Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.