Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФорвард сборной Армении стал игроком «Сочи»

Соглашение с 21-летним футболистом вступит в силу с 1 января 2020 года. «В прошлом сезоне Эрик был признан лучшим игроком чемпионата Армении в составе «Пюника», однако его команда финишировала лишь второй», — написано в сообщении пресс-службы «Сочи».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболист Эрик Варданян перешел в ФК «Сочи», несмотря на интерес «Локомотива»

Sputnik Армениявчера в 08:34

«Сочи» объявил о переходе Варданяна из «Пюника»

Sport24.ruвчера в 15:22

«Сочи» объявил о переходе Варданяна

Чемпионатвчера в 15:19

«Сочи» объявил о трансфере Варданяна

Sports.ruвчера в 15:26

Форвард сборной Армении стал игроком «Сочи»

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Защитник «Пюника» Варданян официально перешёл в «Сочи»

Sport.ruвчера в 15:59

Хавбек «Пюника», которым интересовался «Локомотив», перешел в «Сочи»

Советский спортвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru 04 ноября в 07:22
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Экономика

«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

В число главных ростовщиков России входят дети олигархов и госменеджеры.
Znak.com 01:50
Политика

Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»

Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета вчера в 12:15
Общество

На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера

РИА Новости 00:36
Авто

Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала

Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru вчера в 00:57
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Общество

Роскачество проверило ванильный зефир

Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Культура

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Политика

В Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки.
REGNUM вчера в 19:35
Армия и оружие

AP: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии, передаёт Associated Press со ссылкой на источники.
RT на русском 00:57
Кино

Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru вчера в 11:00
Политика

Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество

Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье

VSE42.RU вчера в 23:46
Общество

Правительство составило список угроз безопасности Рунета

1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета, который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».
Новая газета 03:02
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Транспорт

Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово

Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Интерфакс 02:13
Гаджеты

Xiaomi представила умные часы Mi Watch

Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости вчера в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Варданян
Армянский футболист
Armenian football player who currently plays as a Midfielder for FC Pyunik and the Armenian national team.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пюник
Армянский футбольный клуб
Армянский футбольный клуб из города Ереван, основанный в 1992 году. В переводе на русский язык Пюник означает «Феникс». Является самым титулованным клубом Армении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное