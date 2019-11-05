Футбол
Спорт-ЭкспрессФорвард сборной Армении стал игроком «Сочи»
Соглашение с 21-летним футболистом вступит в силу с 1 января 2020 года. «В прошлом сезоне Эрик был признан лучшим игроком чемпионата Армении в составе «Пюника», однако его команда финишировала лишь второй», — написано в сообщении пресс-службы «Сочи».
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Футболист Эрик Варданян перешел в ФК «Сочи», несмотря на интерес «Локомотива»
Sputnik Армениявчера в 08:34
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
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