Футбол

Вести.RuВести.RuФорвард сборной России Комличенко: хотим бельгийцам вернуть должок

Россия — Бельгия
16 ноября
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Нападающий сборной России Николай Комличенко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии заявил, что российские футболисты хотят обыграть соперника и взять реванш за гостевое поражение от "красных дьяволов" в марте 2019 года.
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