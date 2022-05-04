Матч ТВФорварда «Сельты» Мину приговорили к 4 годам тюремного заключения за изнасилованиеСуд Альмерии приговорил форварда «Сельты» Санти Мину к четырем годам тюремного заключения за изнасилование в 2017 году, сообщает La Gazzetta dello Sport.Матч ТВИнцидент произошел летом 2017 года, когда 26-летний Мина изнасиловал женщину в машине своего друга, футболиста Давида Голдара (который в итоге был оправдан) недалеко от ночного клуба.Интерфакс-СпортСуд приговорил Мине выплатить штраф в размере 50 тысяч евро и не приближаться к жертве более чем на 500 метров в следующие 12 лет.ПлеймейкерМине 26 лет, в текущем сезоне воспитанник "Сельты" провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМатч ТВМатч ТВLife.ruBetassistMetaratingsRT-спортSport24.ruREGNUMЕвро-футбол.руГазета.RuКомсомольская Правда - СпортНВСПОРТ.руSnob.ruLegalbetПодробнее о событииФорвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилованиеСпорт-Экспресс08:40Форварда «Сельты» приговорили к четырём годам тюрьмы за изнасилованиеЧемпионат04:41Форварда «Сельты» Мину приговорили к 4 годам тюремного заключения за изнасилованиеМатч ТВ05:04Marca: футболиста «Сельты» Санти Мину осудили на четыре года тюрьмы за изнасилованиеРИА Новости04:57Игрок «Сельты» Мина приговорен к четырем годам лишения свободыФутбол России04:47Испанский футболист Санти Мина получил 4 года тюрьмы за сексуальное насилиеSport24.ru04:44Форвард «Сельты» Мина приговорен к четырем годам тюрьмыСоветский спорт05:21Показать ещёОценить2Поделиться