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Форварда «Сельты» Мину приговорили к 4 годам тюремного заключения за изнасилование

Суд Альмерии приговорил форварда «Сельты» Санти Мину к четырем годам тюремного заключения за изнасилование в 2017 году, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Матч ТВ
Инцидент произошел летом 2017 года, когда 26-летний Мина изнасиловал женщину в машине своего друга, футболиста Давида Голдара (который в итоге был оправдан) недалеко от ночного клуба.
Интерфакс-Спорт
Суд приговорил Мине выплатить штраф в размере 50 тысяч евро и не приближаться к жертве более чем на 500 метров в следующие 12 лет.
Плеймейкер
Мине 26 лет, в текущем сезоне воспитанник "Сельты" провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.
РИА Новости

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Форвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилование
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Форварда «Сельты» Мину приговорили к 4 годам тюремного заключения за изнасилование
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Форвард «Сельты» Мина приговорен к четырем годам тюрьмы
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