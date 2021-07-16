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«Фосагро» заморозит цены на удобрения до конца октября

Производители заявили, что готовы заморозить цены на минеральные удобрения в этом сельскохозяйственном году.
Телеканал 360°
23 июня о заморозке цен на удобрения для российских сельхозпроизводителей уже объявили «Уралхим» и «Уралкалий».
Ведомости
По мнению вице-премьера, ценовые колебания мирового рынка не должны затрагивать российских потребителей, приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными удобрениями перед грядущими полевыми работами.
Телеканал 360°
В планах Минсельхоза России увеличить объемы приобретения минеральных удобрений к 2025 году до 8,2 млн тонн в действующем веществе по сравнению с 4 млн тонн в 2020 году.
ТАСС

С чего всё началось

Бизнес заморозит цены на минудобрения для российских аграриев

Производители заявили, что готовы заморозить цены на минеральные удобрения в этом сельскохозяйственном году. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Фермерам предложат скидку 5%.
Телеканал 360°вчера в 10:12

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Коммерсантъ17:19

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Бизнес заморозит цены на минудобрения для российских аграриев

Телеканал 360°вчера в 10:12

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Интерфаксвчера в 12:59

В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения

Российская газетавчера в 12:33

Производители удобрений готовы предоставить аграриям скидки до 5%

Finam.Ruвчера в 13:19

Группа «Акрон» фиксирует цены на минеральные удобрения до конца осенней посевной кампании

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