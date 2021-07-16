Ведомости«Фосагро» заморозит цены на удобрения до конца октябряПроизводители заявили, что готовы заморозить цены на минеральные удобрения в этом сельскохозяйственном году.Телеканал 360°23 июня о заморозке цен на удобрения для российских сельхозпроизводителей уже объявили «Уралхим» и «Уралкалий».ВедомостиПо мнению вице-премьера, ценовые колебания мирового рынка не должны затрагивать российских потребителей, приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными удобрениями перед грядущими полевыми работами.Телеканал 360°В планах Минсельхоза России увеличить объемы приобретения минеральных удобрений к 2025 году до 8,2 млн тонн в действующем веществе по сравнению с 4 млн тонн в 2020 году.ТАССЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Политика СегодняПсковское агентство информацииЭкономика сегодняНациональное Аграрное АгентствоОбщественное телевидение РоссииАгроБизнесИзвестияАК&МНародные новостиИА Красная ВеснаС чего всё началосьБизнес заморозит цены на минудобрения для российских аграриевПроизводители заявили, что готовы заморозить цены на минеральные удобрения в этом сельскохозяйственном году. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Фермерам предложат скидку 5%.Телеканал 360°вчера в 10:12Подробнее о событииПроизводители удобрений больше не смогут повышать ценыКоммерсантъ17:19Производители удобрений готовы предоставить аграриям скидку в размере до 5%ТАССвчера в 14:25Бизнес заморозит цены на минудобрения для российских аграриевТелеканал 360°вчера в 10:12Производители удобрений готовы вдобавок к заморозке цен дать аграриям скидкиИнтерфаксвчера в 12:59В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобренияРоссийская газетавчера в 12:33Производители удобрений готовы предоставить аграриям скидки до 5%Finam.Ruвчера в 13:19Группа «Акрон» фиксирует цены на минеральные удобрения до конца осенней посевной кампанииАК&Мвчера в 09:57Показать ещёОценить9Поделиться