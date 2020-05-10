Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». Соответствующую информацию подтвердил координатор движения в данном городе Андрей Кудряков.
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Неизвестные записали Гиммлера в «Бессмертный полк» Ростова

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Фото Гиммлера попало на страницу ростовского ветерана на сайте «Бессмертного полка»

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Ростовская полиция выяснит, кто опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото Генриха Гиммлера

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На сайте «Бессмертного полка» появилась страница ростовского солдата с фотографией Генриха Гиммлера

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