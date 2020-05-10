Общество
Вечерняя МоскваФото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»
Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». Соответствующую информацию подтвердил координатор движения в данном городе Андрей Кудряков.
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Ростовская полиция выяснит, кто опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото Генриха Гиммлера
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