Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». Соответствующую информацию подтвердил координатор движения в данном городе Андрей Кудряков.

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 924

Общество Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса. 558

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 480

Здоровье Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 31

Общество Новую шкалу коронавирусной опасности ввели в Британии В Британии власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности для отслеживания ситуации.

Армия и оружие Китай нанес ракетный удар по военным Индии В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек. 113

Общество Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе. 4

Общество Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. 86

Кино Создатели «Доктора Сна» экранизируют роман Стивена Кинга «Возрождение» Как передает Variety, создатели неоднозначно встреченного "Доктора Сна", экранизации одноименного романа писателя, сиквела его "Сияния", возьмутся за адаптацию его же "Возрождения" (2014) для Warner Bros.

Общество В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики. 173

Происшествия Иранские журналисты сообщили о трагедии во время учений в Оманском заливе Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты.

Шоу-бизнес 16-летняя дочь Олега Газманова стала выглядеть ровесницей мамы Дочь Олега Газманова выросла на глазах почитателей его творчества. Марианна рано повзрослела и в свои 16 лет выглядит ровесницей своей мамы.

Общество МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства. 343