Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». Соответствующую информацию подтвердил координатор движения в данном городе Андрей Кудряков.
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На сайте «Бессмертного полка» появилась страница ростовского солдата с фотографией Генриха Гиммлера

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