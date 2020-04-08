Технологии
REGNUMФото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5
Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
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Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
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Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018
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Общество
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Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
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Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
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Общество
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
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Политика
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
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Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Общество
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
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Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Авто
В России дешевеют подержанные автомобили
Автомобили Lada моделей Samara, Priora и Kalina сбавили в цене по 7%.
Происшествия
Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Технологии
В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Здоровье
В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
Общество
Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ
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Общество
Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус
Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
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Меган Маркл остается принцессой Великобритании
Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
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В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня
В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.
Армия и оружие
«Синьхуа» считает, что оружейные санкции США помогли России
Введенные раннее санкции США против российского оборонно-промышленного комплекса не только не сломили экспорт вооружения за рубеж, но и позволили найти РФ новых покупателей.
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Магазинам порекомендуют ограничить число покупателей в зале
Магазины готовятся ограничить число покупателей в торговом зале.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.