Технологии

REGNUMREGNUMФото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
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