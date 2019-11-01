Политика

Газета.RuГазета.RuФото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости. На фотографии Зеленский стоит перед сидящим за столом генсеком НАТО.
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило комментаторов

Газета.Ru04:17

Стоящий перед главой НАТО Зеленский рассмешил людей

Национальная служба новостей01:45

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило Сеть

РЕН ТВвчера в 21:49

Пользователи соцсетей посмеялись над Зеленским из-за его фото с генсеком НАТО

Вести.Ruвчера в 23:58

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известиявчера в 23:10

"Официант, борщ сегодня удался!" В Сети высмеяли фото Зеленского и Столтенберга

Life.ru00:35

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети

РИА Новостивчера в 21:29
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
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Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

RT на русском 05:10
Шоу-бизнес

Дочь Успенской впала в депрессию после очередной операции

Дочь певицы Любови Успенской была в четвертый раз прооперировали после аварии, в которую она попала в прошлом году в Коста-Рике.
Газета.Ru 05:46
Политика

В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,19 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 18,37 копейки - до 71,1918 рубля, курс доллара снизился на 9,86 копейки - до 63,7748 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 05:41
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Происшествия

Момент убийства экс-мэра Киселевска попал на видео

Известия 05:30
Культура

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском 30 октября в 05:09
Политика

Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть

Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери в случае сокращения транзита газа

Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском вчера в 16:10
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Экономика

Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России

Министерство финансов России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 05:54
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

ТАСС 05:48
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 05:37
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Энергетика

«Нафтогаз Украины» поднял цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей на 19%.
Expert.ru 03:58
Общество

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
РБК 05:33
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Свободная Пресса вчера в 16:45
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Кино

Охота на монстров: Вышел трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
Кубань 24 04:25
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия

В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
Авто

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее

В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Faktom 04:28
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери

На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
Телепрограмма вчера в 23:02
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:55
Происшествия

В Воронеже в лесу обнаружено обезглавленное тело: СК начал проверку

REGNUM 05:27
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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