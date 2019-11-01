Политика
Газета.RuФото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости. На фотографии Зеленский стоит перед сидящим за столом генсеком НАТО.
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
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Дочь Успенской впала в депрессию после очередной операции
Дочь певицы Любови Успенской была в четвертый раз прооперировали после аварии, в которую она попала в прошлом году в Коста-Рике.
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,19 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 18,37 копейки - до 71,1918 рубля, курс доллара снизился на 9,86 копейки - до 63,7748 рубля, следует из данных Банка России.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
Политика
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери в случае сокращения транзита газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Экономика
Налоги для самозанятых в 2020 году планируют ввести по всей России
Министерство финансов России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну, сообщает пресс-служба ведомства.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» поднял цены на газ для промышленности
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей на 19%.
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Кино
Охота на монстров: Вышел трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Авто
Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее
В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери
На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.