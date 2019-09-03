Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Звездные гости поделились в инстаграме самыми эффектными моментами торжества. Ксения Собчак в пятницу 13-го сентября вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети

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