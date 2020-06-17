Общество

РИАМОРИАМОГенеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

В столице на Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте «ТВ Центр». «В Москве более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов приняли участие в тренировке», - говорится в сообщении.
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В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы

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В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

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