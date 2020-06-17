Общество
РИАМОГенеральная репетиция парада Победы прошла в Москве
В столице на Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте «ТВ Центр». «В Москве более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов приняли участие в тренировке», - говорится в сообщении.
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Трансляцию генеральной репетиции парада Победы на Красной площади увидят москвичи
Каретный ряд17 июня в 09:21
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Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
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В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
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Песков озвучил возможную угрозу со стороны Польши
Представитель Кремля отметил, что Москва всегда придерживается позиции о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.
RuNews24.ru вчера в 20:51
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Общество
Власти Москвы назвали причину подтоплений в городе
По словам вице-мэра столицы Петра Бирюкова, причиной подтоплений в городе стало попадание листвы в ливневую канализацию.
RT на русском 12:13
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг слухи о сексе втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Основатель компаний SpaceX и Tesla, известный изобретатель Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с актрисой Эмбер Херд и ее подругой - моделью Карой Делевинь.
Shraibikus News 04:45
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
«Наша позиция остаётся неизменной – преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, неприемлемо равнять освободителей с оккупантами», – заявил Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны.
Вести ФМ вчера в 00:22
Авто
Уже в августе может стартовать производство нового Lada Largus
Что касается Lada Largus FL, то производство новинки вышло на новый уровень. На данный момент автоконцерн приступил к предсерийной сборке.
ГЛАС.RU 00:40
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
В Калининградской области начался второй этап снятия ограничений
В Калининградской области с сегодняшнего дня, 20 июня, начат второй этап снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 06:07
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Политика
В Казахстане поменяли правила пересечения границы
В период пандемии из-за введенных ограничительных мер в порядок пересечения государственной границы Казахстана был внесен ряд изменений.
Профиль 06:30
Общество
Мурманская область переходит к третьему этапу снятия ограничений
С 22 июня Мурманская область переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Мурманский вестник 11:10
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:39
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Футбол
ЦСКА — Зенит 0:3 (Перерыв)
В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».
ГЛАС.RU вчера в 21:53
Общество
Российские абитуриенты смогут поступить в вузы онлайн
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Время Пресс 07:30
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Происшествия
На Украине поймали экс-военного, который планировал теракты в Донбассе
Украинские правоохранительные органы арестовали бывшего военнослужащего ВС Украины по подозрению в подготовке террористических актов, рассказали 20 июня в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:42
Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
Территория новостей 05:37