Шоу-бизнес
Российская газетаФото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
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«У сильной личности должно быть сильное имя»: Нюша оправдалась за то, что назвала дочь Симбой
Комсомольская правда02:55
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Кино
«Зеленая книга» стала фильмом года по версии «КиноПоиска»
Интернет-сервис "КиноПоиск" назвал главным фильмом года "Зеленую книгу" Питера Фаррелли, сообщает пресс-служба портала.
Общество
Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая
Ранее издание Sunday Times сообщило, что шестилетняя девочка из Лондона обнаружила на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное, предположительно, иностранными заключенными в шанхайской тюрьме Цинпу, которые вынуждены работать против своей воли.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного употребления воды
Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
Политика
Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Гаджеты
3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети
В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца
Трогательный кадр Эрика сопроводила смайлами в виде сердец, намекая, что наконец-то обрела счастье.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Политика
Павел Грудинин избран депутатом Ленинского округа Подмосковья
Павел Грудинин избрался от города Видное, входящего в Ленинский округ Московской области.
Армия и оружие
Названы будущие районы войны у границ России
В случае крупной войны на границах России одними из основных районов ведения боевых действий станут акватории, отстоящие от побережья страны на несколько сотен километров, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Общество
Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Футбол
Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Футбол
«Просто готовиться и играть надо лучше». Павел Колобков — об идее перехода российского футбола на систему «весна-осень»
Министр спорта России Павел Колобков во время совместного эфира «СЭ» и IZ.RU прокомментировал идею возвращения российского футбола на систему «весна-осень».
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Космос
NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне
NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Политика
Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией.