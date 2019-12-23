Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаФото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
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Стало известно, как на самом деле зовут дочь Нюши

Paparazzi.ru07:01

Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

Вокруг ТВ06:50

«Любим мультфильм „Король Лев“»: Певица Нюша объяснила выбор имени Симба для дочери

Дни2404:26

Нюша объяснилась перед народом за имя дочери

Дни.ру04:46

«Нам с мужем нравится «Король лев»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

StarHit.ru04:00

«Сильной личности — сильное имя»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

Телепрограмма03:40

«У сильной личности должно быть сильное имя»: Нюша оправдалась за то, что назвала дочь Симбой

Комсомольская правда02:55
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Кино

«Зеленая книга» стала фильмом года по версии «КиноПоиска»

Интернет-сервис "КиноПоиск" назвал главным фильмом года "Зеленую книгу" Питера Фаррелли, сообщает пресс-служба портала.
Газета.Ru 07:01
Общество

Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая

Ранее издание Sunday Times сообщило, что шестилетняя девочка из Лондона обнаружила на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное, предположительно, иностранными заключенными в шанхайской тюрьме Цинпу, которые вынуждены работать против своей воли.
РИА Новости 05:10
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
ФАН 07:10
Кино

Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Kinonews.ru вчера в 14:51
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 15:07
Политика

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
REGNUM 04:46
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС 05:36
Гаджеты

3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
News.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца

Трогательный кадр Эрика сопроводила смайлами в виде сердец, намекая, что наконец-то обрела счастье.
StarHit.ru 06:00
Шоу-бизнес

Знахарь пророчит Анастасии Заворотнюк выздоровление через три недели

Bimru.ru 05:38
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
RT на русском 02:02
Политика

Павел Грудинин избран депутатом Ленинского округа Подмосковья

Павел Грудинин избрался от города Видное, входящего в Ленинский округ Московской области.
Российская газета 04:11
Армия и оружие

Названы будущие районы войны у границ России

В случае крупной войны на границах России одними из основных районов ведения боевых действий станут акватории, отстоящие от побережья страны на несколько сотен километров, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 21 декабря в 06:27
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Общество

Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Ведомости 06:48
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Футбол

Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Lenta.ru 07:09
Авто

Renault отзывает в России более 78 тыс. кроссоверов Kaptur

ТАСС 04:05
Футбол

«Просто готовиться и играть надо лучше». Павел Колобков — об идее перехода российского футбола на систему «весна-осень»

Министр спорта России Павел Колобков во время совместного эфира «СЭ» и IZ.RU прокомментировал идею возвращения российского футбола на систему «весна-осень».
Спорт-Экспресс 06:47
Общество

Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
BFM.ru 07:17
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Космос

NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
РБК вчера в 11:37
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° вчера в 10:30
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Политика

Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией.
Lenta.ru 07:25
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Российская певица, автор песен, композитор, актриса.
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