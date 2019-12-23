Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаФото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Стало известно, как на самом деле зовут дочь Нюши

Paparazzi.ru07:01

Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

Вокруг ТВ06:50

«Сильной личности — сильное имя»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

Телепрограмма03:40

«Любим мультфильм „Король Лев“»: Певица Нюша объяснила выбор имени Симба для дочери

Дни2404:26

«Нам с мужем нравится «Король лев»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

StarHit.ru04:00

Нюша объяснилась перед народом за имя дочери

Дни.ру04:46

«У сильной личности должно быть сильное имя»: Нюша оправдалась за то, что назвала дочь Симбой

Комсомольская правда02:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество

Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете

На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Политика

Путин открыл движение поездов в Крым

По приезду на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Российская газета 07:43
Происшествия

МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

РИА Новости 09:19
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Политика

Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах

Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода федерально-акушерский пунктов в сельской местности.
РЕН ТВ 08:56
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове

Волжский районный суд Саратова в понедельник санкционировал арест подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.
РИА Новости 09:11
Политика

Медведев прокомментировал договоренности по газу с Украиной

Протокольные договоренности по газовому сотрудничеству между компаниями России и Украины должны быть закреплены на практике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:08
Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

РЕН ТВ 08:23
Общество

Глава Boeing Меленберг уходит в отставку

Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX.
ТАСС 09:10
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Политика

Жириновский прокомментировал идею внесения поправок в Конституцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что в своем послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин может затронуть вопрос внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 08:56
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Общество

В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов

Коммерсантъ 09:08
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Lenta.ru 09:07
Общество

Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов.
Известия 08:38
Происшествия

Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане

Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
РИА Новости 06:43
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Происшествия

Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Технологии

Около трети россиян обходят блокировки в интернете

Более трети россиян (34%) стараются обходить блокировки в интернете, почти половина (44%) никогда этим не занималась.
Общественное телевидение России 08:17
Политика

Путин назвал сельское хозяйство локомотивом экономики России

Локомотивом развития российской экономики назвал сельское хозяйство президент РФ Владимир Путин 23 декабря на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.
Красная весна 08:35
Происшествия

На скандальную мать из Челнов завели еще одно уголовное дело

Алтынбаева передала управление автомобилем своему 6-летнему сыну, машина разогналась до 130 км/ч.
Inkazan 07:46
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Политика

Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста

ИА Крыминформ 08:01
Общество

В Венеции ожидается новый пик подъема воды

В Венеции ожидается подъем воды на 20 см выше критического уровня в понедельник, 23 декабря.
DP.RU 02:49
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Общество

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
РБК 08:45
Культура

Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК

Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.
РБК 04:19
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Ведомости 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нюша
Российская певица
Российская певица, автор песен, композитор, актриса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное