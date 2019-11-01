На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.

Технологии Новый вирус атаковал пользователей Android Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.

Политика В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

Общество Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.

Футбол Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Общество Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.

Экономика Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Общество В 2020 году в России повысятся тарифы ЖКХ В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет на ять процентов, в Московской области – на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%. В марте руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что жители России давно переплачивают за услуги жилищно-коммунального хозяйства более чем в два раза.

Общество В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.

Футбол «Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.

Общество Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.

Общество В России изменился ГОСТ на хлеб На крупных хлебозаводах и в небольших пекарнях, в которых применяли высококачественное сырье, введение нового ГОСТа даже не заметят, а вот те, кому придется переходить с муки общего назначения, скорее всего, поднимут цену готового продукта на пару рублей, считают эксперты.

Экономика ЦБ РФ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом.

Наука Первые представители Homo sapiens появились в Африке Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.

Автоспорт Формула 1 утвердила регламент на 2021 год На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.

Армия и оружие США сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов Соединенные Штаты начали разрабатывать новые патроны калибра 6,8 мм, которые заменят популярные в НАТО пули калибра 5,56 мм.

Шоу-бизнес Навка назвала свою дочь «пахарем» за первое место в соревнованиях Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию.