Политика
ИзвестияФото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.
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Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
РБК вчера в 23:19
Технологии
Новый вирус атаковал пользователей Android
Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
iReactor 00:33
Происшествия
Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии
Ридус вчера в 16:35
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»
Газета.Ru вчера в 15:12
Общество
Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт
Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Ведомости вчера в 17:55
Футбол
Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.
Вести.Ru 00:02
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Российская газета вчера в 20:55
Общество
Гороскоп на 31 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета вчера в 02:00
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество
Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям
Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.
IrkutskMedia 29 октября в 09:05
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 30 октября в 10:17
Общество
В 2020 году в России повысятся тарифы ЖКХ
В Москве плата за услуги ЖКХ вырастет на ять процентов, в Московской области – на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В остальных регионах тарифы вырастут на 3,6-4,9%. В марте руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что жители России давно переплачивают за услуги жилищно-коммунального хозяйства более чем в два раза.
Труд вчера в 03:53
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости вчера в 00:14
Шоу-бизнес
Фадеев сравнил певцов с животными
Рамблер вчера в 09:39
Футбол
«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи
Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:58
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:08
Общество
В России изменился ГОСТ на хлеб
На крупных хлебозаводах и в небольших пекарнях, в которых применяли высококачественное сырье, введение нового ГОСТа даже не заметят, а вот те, кому придется переходить с муки общего назначения, скорее всего, поднимут цену готового продукта на пару рублей, считают эксперты.
Национальное Аграрное Агентство 00:42
Экономика
ЦБ РФ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом.
Вести.Финанс вчера в 05:52
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Наука
Первые представители Homo sapiens появились в Африке
Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Дилетант 29 октября в 04:53
Автоспорт
Формула 1 утвердила регламент на 2021 год
На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Autosport.com.ru вчера в 13:15
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК вчера в 05:42
Армия и оружие
США сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов
Соединенные Штаты начали разрабатывать новые патроны калибра 6,8 мм, которые заменят популярные в НАТО пули калибра 5,56 мм.
iReactor вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Навка назвала свою дочь «пахарем» за первое место в соревнованиях
Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию.
News.ru вчера в 07:48
Хоккей
Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян
На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru вчера в 13:48