Политика

ИзвестияИзвестияФото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.
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Стоящий перед главой НАТО Зеленский рассмешил людей

Национальная служба новостей01:45

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешила пользователей соцсетей

Газета.Ru01:44

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило Сеть

РЕН ТВвчера в 21:49

Пользователи соцсетей посмеялись над Зеленским из-за его фото с генсеком НАТО

Вести.Ruвчера в 23:58

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известиявчера в 23:10

"Официант, борщ сегодня удался!" В Сети высмеяли фото Зеленского и Столтенберга

Life.ru00:35

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети

РИА Новостивчера в 21:29
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Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Армия и оружие

Военные США сменят калибр патронов из-за России

Американские военные взялись за разработку новых патронов калибра 6,8 мм, которые придут на смену популярному стандарту НАТО 5,56 мм.
Дни24 01:31
Политика

Украина отказалась платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Экономика

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК вчера в 09:34
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия

Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

RT на русском вчера в 11:35
Общество

Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт

По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
АБН 02:07
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Экономика

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
ТАСС вчера в 19:45
Единоборства

Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса

Строумэн избивает Фьюри, но британец смог перевести бой за пределы ринга и отправить соперника в нокдаун.
Sports.ru вчера в 07:50
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru вчера в 05:56
Политика

Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
Политика Сегодня вчера в 22:09
Общество

Жители Югры оказались самыми счастливыми работниками в России

Наиболее счастливыми работниками в России себя чувствуют жители Югры. Их уровень счастья составил в среднем 6,3 балла.
ИА СИА-Пресс вчера в 04:54
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Гаджеты

Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны

Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru вчера в 16:05
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM вчера в 23:17
Транспорт

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Ведомости вчера в 16:15
Происшествия

СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка

РБК вчера в 13:02
Гаджеты

Начался международный бета-тест EMUI 10

Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Дни24 вчера в 21:00
Авто

В Skoda рассказали о новой Octavia

На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
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Экономика

В России подорожает молочная продукция

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
Здоровье

Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей

Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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