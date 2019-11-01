Политика
ИзвестияФото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.
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Происшествия
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Армия и оружие
Военные США сменят калибр патронов из-за России
Американские военные взялись за разработку новых патронов калибра 6,8 мм, которые придут на смену популярному стандарту НАТО 5,56 мм.
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Происшествия
В Петербурге загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Общество
Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт
По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
Футбол
Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России
Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
Экономика
Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
Единоборства
Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса
Строумэн избивает Фьюри, но британец смог перевести бой за пределы ринга и отправить соперника в нокдаун.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Политика
Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине
Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
Общество
Жители Югры оказались самыми счастливыми работниками в России
Наиболее счастливыми работниками в России себя чувствуют жители Югры. Их уровень счастья составил в среднем 6,3 балла.
Политика
Депутат Рады расплакалась во время заседания
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
Транспорт
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Гаджеты
Начался международный бета-тест EMUI 10
Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Авто
В Skoda рассказали о новой Octavia
На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
Экономика
В России подорожает молочная продукция
Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.