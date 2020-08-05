с чего всё началось

Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года, сообщается на сайте минтранса Испании 5 августа. Отмечается, что судно Rhosus шло под флагом Молдавии.

Судно Rhosus с «опасным грузом» задерживали в Испании в 2013 году

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