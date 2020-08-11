Фотокорреспондент РИА Новости Питалев освобожден из СИЗО в Белоруссии
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Фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев покинул следственный изолятор в белорусском Жодино. Об этом агентству сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он назвал дружеским шагом освобождение российских журналистов.В источнике
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