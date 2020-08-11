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BFM.ru
BFM.ru

Фотокорреспондент РИА Новости Питалев освобожден из СИЗО в Белоруссии

Фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев покинул следственный изолятор в белорусском Жодино. Об этом агентству сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он назвал дружеским шагом освобождение российских журналистов.В источнике
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Комсомольская правда

Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Комсомольская правда14:01
Эхо Москвы

Еще несколько российских журналистов освобождены в Белоруссии

Эхо Москвы15:02
Коммерсантъ

Задержанных в Белоруссии журналистов «Россия Сегодня» и Znak.com отпустили

Коммерсантъ14:38
ТАСС

Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены

ТАСС14:27
Интерфакс

Фотокор Питалев освобожден из СИЗО в Минске

Интерфакс14:24
Вести.Ru

Посол РФ в Минске рассказал об освобождении российских журналистов

Вести.Ru14:15
РБК

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске

РБК13:56

В найденной в Минске российской машине с «амуницией» оказались чайники

Владельцем найденного в Минске микроавтобуса с российскими номерами, в котором местные государственные СМИ увидели «украинские и российские следы», оказался московский кинопродюсер Вальдемар Грубов.
В найденной в Минске российской машине с «амуницией» оказались чайники
News.ru12:55
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
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