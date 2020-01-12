Происшествия

Вести.RuВести.RuФотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.
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Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВвчера в 14:06

Модель Ксению Пунтус нашли раздетой под окнами многоэтажки: фотопохождения красотки

Московский Комсомолец05:42

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Газета.Ru05:18

СМИ сообщили подробности состояния выпавшей из окна модели

Вечерняя Москва04:45

«Ничего не помнит. Нашли раздетую». Кафельникова рассказала о выпавшей из окна модели

Москва 2400:51

«Эти люди сделают все, чтобы никто не узнал правду»: Алеся Кафельникова заявила, что модель Ксению Пунтус покалечили на вечеринке

Комсомольская правдавчера в 18:22

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

РИА Новости06:42
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Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Коммерсантъ 06:57
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
URA.Ru 05:37
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
РИА Новости 04:46
Общество

В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русском 10 января в 01:57
Авто

Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Тарантас Ньюс 00:55
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

RT на русском 05:12
Политика

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев

RT на русском вчера в 15:08
Наука

Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения

О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
Naked Science вчера в 06:13
Гаджеты

Apple раскрыла потенциал камеры iPhone 11 Pro в новом видеоролике

Режиссёром короткометражки стал Теодор Мелфи (Theodore Melfi), в главной роли снялась одна из самых популярных актрис в Китае — Чжоу Сюнь (Zhou Xun).
Ferra 04:49
Футбол

Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

РИА Новости 10 января в 08:05
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Политика

В Абхазии отменили итоги выборов президента

Суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, согласно которому оставались в силе итоги выборов президента.
ФАН 10 января в 14:49
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН 03:36
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Политика

В Госдуме оценили призыв британского министра меньше опираться на США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что США могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.
RT на русском 05:31
Футбол

Гвардиола за время работы в «Манчестер Сити» поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро

Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam («Создание Суперкоманды») рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.
Sport24.ru 04:47
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс вчера в 20:11
Общество

В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.
Радио Комсомольская правда 05:12
Происшествия

Первый человек умер в Китае от нового коронавируса

Комитет по делам здравоохранения города Ухань подтвердил смерть человека от неизвестного ранее вируса Как сообщает ToDay News Ufa, всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека.
ToDay News Ufa вчера в 01:27
Хоккей

Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ

Sports.ru 03:51
Политика

Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
LentaChel.ru 00:20
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Спорт

Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну

НТВ 06:44
Шоу-бизнес

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

В начале декабря влюбленные объявили, что собираются пожениться, и уже через несколько недель стали мужем и женой.
Woman.ru 06:40
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Технологии

Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС

Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
ToDay News Ufa вчера в 19:52
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Политика

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Вести.Ru 00:45
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