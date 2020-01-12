Происшествия
Вести.RuФотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.
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Модель Ксению Пунтус нашли раздетой под окнами многоэтажки: фотопохождения красотки
Московский Комсомолец05:42
«Эти люди сделают все, чтобы никто не узнал правду»: Алеся Кафельникова заявила, что модель Ксению Пунтус покалечили на вечеринке
Комсомольская правдавчера в 18:22
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Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Политика
В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Авто
Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев
Наука
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
Гаджеты
Apple раскрыла потенциал камеры iPhone 11 Pro в новом видеоролике
Режиссёром короткометражки стал Теодор Мелфи (Theodore Melfi), в главной роли снялась одна из самых популярных актрис в Китае — Чжоу Сюнь (Zhou Xun).
Футбол
Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
В Абхазии отменили итоги выборов президента
Суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, согласно которому оставались в силе итоги выборов президента.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Политика
В Госдуме оценили призыв британского министра меньше опираться на США
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что США могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.
Футбол
Гвардиола за время работы в «Манчестер Сити» поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро
Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam («Создание Суперкоманды») рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Общество
В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Комитет по делам здравоохранения города Ухань подтвердил смерть человека от неизвестного ранее вируса Как сообщает ToDay News Ufa, всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека.
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
В начале декабря влюбленные объявили, что собираются пожениться, и уже через несколько недель стали мужем и женой.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.