Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВнука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

Ксения Пунтус находится в реанимации, её прооперировали. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжёлое. Как сообщает Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии модель вместе с Андреем Баковым находилась в баре.
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с чего всё началось

Модель выпала из окна в Москве и попала в больницу

Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.
РЕН ТВ11 января в 12:51

Подробнее о событии

Выяснились подробности инцидента с фотомоделью Ксенией Пунтус

Ридус10:08

В Боткинской больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

РИА Новости06:08

«Могла съесть два стейка, а потом пила таблетки и вызывала рвоту»: подруга модели Ксении Пунтус рассказала про болезнь девушки

Комсомольская правда10:49

Консьерж дома, возле которого нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова

Вечерняя Москва11:49

Бывший бойфренд модели Пунтус: «При мне Ксюша не употребляла»

Московский Комсомолец08:13

СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус

РБК10:07

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВ11 января в 14:06
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Online47.ru вчера в 18:54
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Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
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На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

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Украина вдруг решила, что ей пора восстановить свое участие в ПАСЕ, которое она истерично прекратила, когда туда вернули Россию.
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На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1

Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Ugpressa.ru 05:03
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В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

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РБК 12:39
Политика

Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Lenta.ru 09:53
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
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Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
Политика

Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Каршеринг от «Яндекса» выйдет на европейский рынок

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» объявил, что в скором времени выйдет на европейский рынок.
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Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная тачанка»

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Российская газета 13:19
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Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Футбол

«Локомотив» продлил контракт с Коломейцевым

Спорт-Экспресс 12:42
Экономика

Акции «Газпром нефти» обновили максимумы

Акции "Газпром нефти" днем в понедельник обновили исторические максимумы и на некоторое время вывели компанию по величине рыночной капитализации на седьмое место в России, потеснив "Сургутнефтегаз".
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Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Lenta.ru 10:34
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Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства.
Российская газета 12:54
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В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

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РИА Новости 12:25
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

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СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
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Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
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