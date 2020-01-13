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Говорит МоскваВнука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
Ксения Пунтус находится в реанимации, её прооперировали. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжёлое. Как сообщает Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии модель вместе с Андреем Баковым находилась в баре.
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с чего всё началось
Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.РЕН ТВ11 января в 12:51
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Политика
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Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
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