Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.

с чего всё началось

Ксения Пунтус находится в реанимации, её прооперировали. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжёлое. Как сообщает Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии модель вместе с Андреем Баковым находилась в баре.

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