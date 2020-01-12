Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.

с чего всё началось

Пострадавшая не помнит ничего, кроме своего имени. Полиция обнаружила живой девушку, выпавшую из окна третьего этажа жилого дома в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пострадавшей оказалась российская фотомодель и актриса Ксения Пунтус.

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

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