Происшествия

Вести.RuВести.RuФотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.
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с чего всё началось

«Ксения в сознании, но пока еще не может ничего рассказать»: Агент модели, найденной в центре Москвы с переломами, рассказала «КП» о ее состоянии

Что же на самом деле произошло с моделью Ксенией Пунтус, до сих пор не понимают даже ее родные. Напомним, в ночь на 11 января девушку нашли на тротуаре под окнами дома в Трехпрудном переулке - в самом центре Москвы. Дворник услышал в кустах стоны.
Комсомольская правдавчера в 07:26

Подробнее о событии

В больнице сообщили о состоянии фотомодели Пунтус

Известия07:42

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВ11 января в 14:06

В Боткинской больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

РИА Новости06:08

СМИ: Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Вечерняя Москва08:49

Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

Комсомольская правдавчера в 16:05

Агент Ксении Пунтус рассказал о состоянии модели

Ридусвчера в 07:49

Бывший бойфренд модели Пунтус: «При мне Ксюша не употребляла»

Московский Комсомолец08:13
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Общество

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

РИА Новости вчера в 07:00
Политика

Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента

Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
RT на русском 08:14
Гаджеты

Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ

3DNews 11 января в 00:49
Армия и оружие

По американской авиабазе в Ираке нанесли очередной ракетный удар

В арабских СМИ появились сообщения о том, что около часа назад по американской военной базе в Ираке был нанесен еще один ракетный удар.
Аргументы недели вчера в 12:53
Общество

В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
РИА Новости 05:53
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Транспорт

С 1 марта ограничена продажа билетов на поезда «Стриж» и «Ласточка»

На сайте РЖД отмечают, что это мера временная.
ГТРК Владимир 02:07
Кино

«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Реальное время 08:46
Происшествия

Скончался пострадавший в новосибирском аквапарке подросток из Кемерова

16-летний подросток из Кемерова скончался сегодня, 13 января 2020 года, в 3:10 (время местное).
REGNUM вчера в 23:14
Гаджеты

Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+

Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Профиль 03:23
Шоу-бизнес

В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной

В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Газета.Ru 07:43
Фигурное катание

Авербух ответил на публикации о гонораре Медведевой

"Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тыс рублей за выступление, не соответствует действительности", - цитирует Авербуха ТАСС.
Вестник Кавказа 06:18
Авто

Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире

Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Общество

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Вести.Ru 08:13
Шоу-бизнес

Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками

Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Вести.Ru 06:58
Экономика

В России подорожает черный хлеб

По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Lenta.ru вчера в 03:03
Футбол

«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар

Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
DP.RU 04:00
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили 05:28
Происшествия

Вылетевший в Ставрополь самолет вынужденно вернулся в Шереметьево

Самолет, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.
Российская газета вчера в 17:19
Авто

В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius

На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Тарантас Ньюс вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Армия и оружие

США назвали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.
Sibnet Новости 11 января в 04:58
Футбол

Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Sport24.ru вчера в 02:25
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Кино

Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

Газета Metro 07:52
Политика

Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
ТАСС 08:37
Политика

Создатель World of Tanks покинет Wargaming.net ради партийной работы

Коммерсантъ 05:56
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru 06:22
Происшествия

Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина

В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Известия 07:52
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