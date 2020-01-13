Что же на самом деле произошло с моделью Ксенией Пунтус, до сих пор не понимают даже ее родные. Напомним, в ночь на 11 января девушку нашли на тротуаре под окнами дома в Трехпрудном переулке - в самом центре Москвы. Дворник услышал в кустах стоны.

с чего всё началось

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

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