Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМодель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице. Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову.
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с чего всё началось

Дворник рассказал, как нашел модель под окнами квартиры внука Михалкова

Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.
Московский Комсомолец05:06

Подробнее о событии

Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

Комсомольская правда16:05

СМИ: Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в отделении реанимации

Вечерняя Москва11:27

Агент модели Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии

Московский Комсомолец12:07

Агент Ксении Пунтус рассказал о состоянии модели

Ридус07:49

Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

РИА Новости12:08

Агент сообщила о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

Москва 2410:40

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВвчера в 14:06
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Происшествия

К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками

Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Росбалт 11:30
Происшествия

Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.
РБК 16:03
Политика

Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.
Lenta.ru 15:23
Здоровье

Порядок оказания «взрослой» стоматологической помощи будет обновлен

Минздрав России представил проект нового Порядка медпомощи взрослым в стоматологии (проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях").
Гарант 10 января в 11:59
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Гаджеты

Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гбайт ОЗУ

3DNews вчера в 00:49
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa вчера в 03:08
Общество

Гражданам с судимостью могут запретить работать в такси

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
РБК 15:34
Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
ТАСС 14:35
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Футбол

«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании

Газета.Ru 15:48
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде «Дакар»

ТАСС Спорт вчера в 14:05
Происшествия

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Происшествия

Под Тверью загорелся гостиничный комплекс

РБК 14:04
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
Общество

Учёные объяснили причины резкого потепления климата в РФ

О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
REGNUM 04:28
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.
REGNUM 14:16
Происшествия

Музей в Одессе ограбили дважды за выходные

РИА Новости 13:18
Общество

Историк Соколов пообещал поделиться с колонией гонораром за роман

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия, а также готов поделиться гонораром с колонией, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
РИА Новости 12:33
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
REGNUM 15:43
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Кино

«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.
Вести.Ru 15:47
Политика

Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского «Боинга»

Правительство Украины выплатит семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране по 200 тысяч гривен (около 8,3 тысячи долларов).
Lenta.ru вчера в 15:01
Космос

В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту

Компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Pravda.Ru 10 января в 04:41
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Bimru.ru 04:56
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos начал поступать к дилерам в России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Автоновости дня 03:43
Политика

Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Газета.Ru 10:38
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