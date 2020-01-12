Происшествия
РИА НовостиМодель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице. Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову.
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с чего всё началось
Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.Московский Комсомолец05:06
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Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели
Комсомольская правда16:05
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Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского «Боинга»
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