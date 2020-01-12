Происшествия

Вести.RuВести.RuФотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.
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с чего всё началось

Модель выпала из окна в Москве и попала в больницу

Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.
РЕН ТВвчера в 12:51

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Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель ничего не помнит

Московский Комсомолец01:10

«Эти люди сделают все, чтобы никто не узнал правду»: Алеся Кафельникова заявила, что модель Ксению Пунтус покалечили на вечеринке

Комсомольская правдавчера в 18:22

«Нашли в кустах раздетую»: Кафельникова рассказала о выпавшей из окна модели

Вечерняя Москвавчера в 22:54

«Нашли раздетой в кустах»: модель рассказала о падении коллеги из окна

РИА Новостивчера в 18:40

«Ничего не помнит. Нашли раздетую». Кафельникова рассказала о выпавшей из окна модели

Москва 2400:51

В Москве модель выпала из окна

РБКвчера в 15:10

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВвчера в 14:06
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Политика

Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Аргументы и Факты вчера в 02:56
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 00:14
Общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
ТАСС 01:35
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Гаджеты

Samsung 108 Мп камеру установит только в смартфон Galaxy S20 Ultra

Astera вчера в 10:34
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
ТАСС вчера в 19:02
Технологии

Гарнитура Thermaltake RIING Pro RGB 7.1 формирует объёмный звук

3DNews 01:09
Происшествия

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
Вести.Ru 02:04
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru 10 января в 11:06
Политика

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
РБК вчера в 10:48
Происшествия

В Омске школьница со своим парнем убила мать

Шокирующее убийство произошло перед новогодними праздниками в Омске. 15-летняя школьница и её возлюбленный зарезали мать девочки.
Главный региональный 09 января в 11:34
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Ведомости вчера в 10:38
Кино

Фильм «Дылда» получил приз на американском кинофестивале

Газета.Ru вчера в 19:49
Происшествия

В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек.
ТАСС вчера в 20:08
Фигурное катание

Бетина Попова — о пропуске чемпионата России: «Быть нигде и никем — неприятная ситуация»

Фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала о пропуске чемпионата России в Красноярске.
Матч ТВ 01:50
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Экономика

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Политика

«Идеальная чума XXI века» может перекинуться на Россию

В американском издании The New York Times появилась довольно паническая публикация немецкого журналиста в защиту атомных электростанций.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Футбол

Веретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина»

Олег Веретенников станет помощником нового главного тренера казанского «Рубина» — Леонида Слуцкого. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
RT на русском 02:30
Политика

На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Известия вчера в 23:54
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в Москве к 6:00 12 января на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -5,5°С. Это самая низкая температура с начала календарной зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Коммерсантъ вчера в 23:28
Политика

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Красная весна вчера в 18:36
Политика

Токаев назвал важным решением признание Ираном вины за крушение Boeing

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" является важным решением.
РЕН ТВ 00:49
Происшествия

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
РИА Новости вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа

Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
RuNews24.ru 10 января в 04:22
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