Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.

с чего всё началось

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

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