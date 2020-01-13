Происшествия

Вести.RuВести.RuФотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже. Вечером перед инцидентом Пунтус была в баре со своим молодым человеком – Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова.
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с чего всё началось

Модель выпала из окна в Москве и попала в больницу

Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра. По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров.
РЕН ТВ11 января в 12:51

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Выяснились подробности инцидента с фотомоделью Ксенией Пунтус

Ридус10:08

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Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВ11 января в 14:06
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