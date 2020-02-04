Общество
Lenta.ruВ украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза. Об этом сообщает информационный портал «Украина.ру».
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Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
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Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
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Боец ВСУ покончил с собой из-за нежелания обстреливать территорию ЛНР.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
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ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов
Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета".
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ
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Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Чеченского блогера убили во Франции
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Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
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В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
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Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
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Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
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Кокорин прокомментировал сообщение о своей зарплате в «Зените»
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Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.