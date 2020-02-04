Общество

Lenta.ruLenta.ruВ украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза. Об этом сообщает информационный портал «Украина.ру».
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Американский актер
Канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».
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