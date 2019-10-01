Футбол

Sports.ruSports.ruFotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

К нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву проявляют интерес в Турции, утверждает Fotospor. Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что хочет приобрести в клуб 22-летнего россиянина. Для этого турецкий менеджер готов использовать свои связи в России.
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Fotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

Sports.ru05:58

Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева

Спорт-Экспрессвчера в 07:02

Соболев поедет в АПЛ. С адаптацией поможет Смольников из «Барселоны»

Спорт день за днемвчера в 14:54

Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева

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«Бешикташ» достиг принципиальной договорённости о трансфере Соболева

Евро-футбол.рувчера в 09:49

В Турции заявили о принципиальном соглашении по вопросам перехода Соболева

Матч ТВвчера в 08:07

Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

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В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
РБК 11:34
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Врач рассказал, как можно выявить рак по видимым изменениям на теле

Признаки, которые могут стать сигналом развития рака, назвал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников.
Телеканал 360° 07 октября в 23:20
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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
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Oppo представила новый смартфон Reno Ace

Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
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Названа причина смерти в Москве 11-го космонавта СССР Алексея Леонова

Недвижимость.RU 11:24
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Стало известно число заказов на автомобили Aurus

Стало известно число заказов на автомобили Aurus. На сегодняшний день их заказали более 600 человек.
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
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Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
Lenta.ru 13:30
Наука

CRISPR настроили на уничтожение человеческих РНК-вирусов

CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Molecular Cell.
Ugpressa.ru 10:36
Политика

Трамп выдвинул нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Здоровье

Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций

Красная весна 08 октября в 15:34
Общество

Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Комсомольская правда 11:48
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews вчера в 07:09
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
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ЦБ заявил о готовности допустить непрофессионалов к иностранным акциям

Последняя версия законопроекта о категоризации инвесторов предполагала, что доступ к иностранным ценным бумагам, входящим, например, в один из самых известных мировых фондовых индексов S&P500, особо защищаемым неквалифицированным инвесторам будет полностью заблокирован.
РБК 10:44
Футбол

Озил выставил на продажу дом в Лондоне

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне.
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Разведка ЛНР обнаружила ЗРК «Бук» на позициях ВСУ в Донбассе

ФАН 11:34
Футбол

Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши.
Вести.Ru 12:00
Волейбол

Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
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Светлана Лобода опубликовала снимок без макияжа

На днях Светлана Лобода, которую все привыкли видеть с роскошным мекйапом, удивила своих поклонников образом без косметики.
Wday.ru 11:29
Спорт

Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Политика

Экс-посол США на Украине даст показания в Конгрессе

Мари Йованович, которая в прошлом была американским послом на Украине, 11 октября все-таки даст показания в Палате представителей Конгресса О том, что несмотря на запрет Белого дома она будет выступать в качестве свидетеля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.
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Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
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Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи

Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости 13:09
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Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

На пресс-марафоне в Киеве, глава Украины Владимир Зеленский рассказал об организации телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Восток-Медиа 11:15
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В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой

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