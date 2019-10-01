Футбол
Sports.ruFotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева
К нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву проявляют интерес в Турции, утверждает Fotospor. Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что хочет приобрести в клуб 22-летнего россиянина. Для этого турецкий менеджер готов использовать свои связи в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева
Спорт-Экспрессвчера в 07:02
Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева
КП - Самаравчера в 10:01
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
Здоровье
Врач рассказал, как можно выявить рак по видимым изменениям на теле
Признаки, которые могут стать сигналом развития рака, назвал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников.
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Reno Ace
Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
Общество
Названа причина смерти в Москве 11-го космонавта СССР Алексея Леонова
Авто
Стало известно число заказов на автомобили Aurus
Стало известно число заказов на автомобили Aurus. На сегодняшний день их заказали более 600 человек.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Политика
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
Наука
CRISPR настроили на уничтожение человеческих РНК-вирусов
CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Molecular Cell.
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Здоровье
Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций
Общество
Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Экономика
ЦБ заявил о готовности допустить непрофессионалов к иностранным акциям
Последняя версия законопроекта о категоризации инвесторов предполагала, что доступ к иностранным ценным бумагам, входящим, например, в один из самых известных мировых фондовых индексов S&P500, особо защищаемым неквалифицированным инвесторам будет полностью заблокирован.
Футбол
Озил выставил на продажу дом в Лондоне
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне.
Футбол
Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши.
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала снимок без макияжа
На днях Светлана Лобода, которую все привыкли видеть с роскошным мекйапом, удивила своих поклонников образом без косметики.
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Политика
Экс-посол США на Украине даст показания в Конгрессе
Мари Йованович, которая в прошлом была американским послом на Украине, 11 октября все-таки даст показания в Палате представителей Конгресса О том, что несмотря на запрет Белого дома она будет выступать в качестве свидетеля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Политика
Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным
На пресс-марафоне в Киеве, глава Украины Владимир Зеленский рассказал об организации телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия