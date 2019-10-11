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Sports.ruSports.ruFotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

К нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву проявляют интерес в Турции, утверждает Fotospor. Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что хочет приобрести в клуб 22-летнего россиянина. Для этого турецкий менеджер готов использовать свои связи в России.
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Fotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

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Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева

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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
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В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
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