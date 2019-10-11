РПЛ
Sports.ruFotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева
К нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву проявляют интерес в Турции, утверждает Fotospor. Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что хочет приобрести в клуб 22-летнего россиянина. Для этого турецкий менеджер готов использовать свои связи в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева
Спорт-Экспрессвчера в 07:02
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Российская газета 07:23
Политика
Петербургский депутат пожаловался в ФСБ на угрозы в свой адрес
Муниципальный депутат от "Партии роста" округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ о давлении и угрозах в его адрес, а также в адрес его семьи Кулекин отметил, что угрожавший - представитель "Единой России", и он требует от него сдать мандат и угрожает ему и его семье в случае отказа.
Neva.Today 06:11
Здоровье
Почти 1,5 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
В сентябре на территории Подмосковья стартовала прививочная кампания против гриппа.
Вести Подмосковья 07:17
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Нева Спорт 01:16
Кино
Warner Bros. снимет приквел «Тренировочного дня»
Киностудия Warner Bros. приступила к работе над приквелом «Тренировочного дня» Антуана Фукуа.
Культуромания 04:54
Космос
Первая российская научная лаборатория заработает на борту МКС
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Политика
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным
Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 05:32
Футбол
Щенников приступил к тренировкам в общей группе
В четверг вечером в общей группе провел тренировку защитник Георгий Щенников, который восстановился после травмы лодыжки.
Советский спорт 06:41
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер 03:30
Хоккей
Казанский «Ак Барс» открывает домашнюю серию матчей
Сегодня, 11 октября, "Ак Барс" матчем против ЦСКА откроет очередную серию домашних игр регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Реальное время 02:38
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:48
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя и завершит карьеру
Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил о том, что его прощальный тур будет состоять из трех поединков, после чего он завершит карьеру.
Российская газета 09 октября в 06:39
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Общество
В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности
«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Технологии
Carlsberg представила биоразлагаемую бутылку из бумаги для пива
Пивоваренная компания Carlsberg Group представила в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пива.
Интерфакс 07:16
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Наука
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Космос
Недавно обнаруженный межзвездный объект извергает газ цианид
Первый раунд исследований уже возвращает некоторые интересные результаты, в том числе тот факт, что объект сбрасывает газообразный цианоген (газ, который хотя бы частично состоит из цианида), когда он проходит через нашу солнечную систему.
Капитал страны вчера в 14:30
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54