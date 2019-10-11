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Sports.ruFotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева
К нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву проявляют интерес в Турции, утверждает Fotospor. Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что хочет приобрести в клуб 22-летнего россиянина. Для этого турецкий менеджер готов использовать свои связи в России.
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Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева
Спорт-Экспрессвчера в 07:02
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