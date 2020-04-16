Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиFox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане

Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.
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