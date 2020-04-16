Коронавирус
РИА НовостиFox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане
Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.
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"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
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УАЗ выпустит биотопливный УАЗ «Патриот»
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Общество
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Газета.Ru 17:18
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В компании отметили, что статистика анонимна и не раскрывает сведения о перемещении конкретных личностей.
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Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Шоу-бизнес
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Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Профиль 06:08
Гаджеты
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Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
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Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Футбол
Блаттер: «США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара»
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Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
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Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
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Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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