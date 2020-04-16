Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиFox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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И никаких мышей: кем был «нулевой пациент» с коронавирусом в Ухани

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В США раскрыли теорию о происхождении коронавируса в китайской лаборатории

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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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