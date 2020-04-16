Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

Космос 15 и 16 апреля жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет В апреле (как и в марте) на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна. 3

Происшествия На Выборгской набережной фура угодила в Неву Большая фура съехала Выборгской набережной и вылетела в Неву, снеся ограждение ранним утром в четверг, 16 апреля. 1

Фигурное катание Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что фигурное катание – это индивидуальный спорт, где «каждый сам за себя», сообщает «Р-Спорт».

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,3K

Автоспорт Хэмилтону и Феттелю предложили срочно определиться с контрактами Два многократных чемпиона мира по автогонкам – британец Льюис Хэмилтон и немец Себастьян Феттель, — одновременно получили от своих команд предложения о продлении контрактов.

Политика Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, это было подлое решение тех людей, которые действуют вопреки историческим национальным интересам страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 3

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 7

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K

Экономика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 25

Здоровье Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией. 2

Здоровье Замглавы Хакасии: Коронавирус не щадит никого В начале недели в Хакасии было зарегистрировано 12 случаев коронавируса, к середине это число достигло 26.

Общество Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.

Здоровье Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса. 5