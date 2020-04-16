Коронавирус
RT на русскомFox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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Транспорт
Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков
Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:40
Здоровье
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Экономика
ВТБ отменил требование по зарплатному проекту для кредитов под 0%
ВТБ отменил требования наличия зарплатного проекта при обращении за кредитом "под ноль" на выплату работникам зарплаты, а также увеличил сроки кредитования по этой программе с 6 месяцев до 1 года: в первый шестимесячный период ставка составляет 0%, в оставшийся период - 4%. Об этом сообщает банк.
Российская газета 03:28
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Общество
Зоозащитница ответила на трагедию в немецком зоопарке
Телеканал 360° вчера в 19:39
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети
В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:17
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Авто
Hyundai Tucson получил новую спецверсию
Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом.
Движок вчера в 04:20
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Политика
Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Общество
В Новосибирской области введены дополнительные ограничения
В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения.
Континент Сибирь Online вчера в 22:48
Происшествия
Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко выступил с докладом в Законодательном собрании региона.
КП - Иркутск вчера в 07:14
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00