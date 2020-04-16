Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

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