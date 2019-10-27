Армия и оружие

ИзвестияИзвестияFox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

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