Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Армия и оружие Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Общество Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".

Футбол «Шахтер» Донецк — «Александрия»: кто остановит «кротов»? Представляем прогноз на поединок чемпионата Украины, в котором 27 октября 2019 года донецкий «Шахтер» принимает «Александрию».

Происшествия В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.

Происшествия Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.

Шоу-бизнес Максим Фадеев рассказал о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев принял участие в передаче "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" и рассказал своё мнение о ситуации, связанной с уходом певицы Наргиз из его компании.

Футбол Украинский полузащитник «Ференцвароша» назвал лучшего футболиста ЦСКА Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харитин поделился впечатлениями о ЦСКА после матча 3-го тура Лиги чемпионов, а также назвал лучшего футболиста армейцев по прошедшему матчу.

Авто В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Армия и оружие Более 230 тысяч российских военных напишут «Географический диктант» Более 230 тысяч человек в Вооруженных силах России примут участие в акции "Географический диктант-2019", это на 90 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.