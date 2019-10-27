Армия и оружие
ИзвестияFox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 25 октября в 14:00
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия вчера в 22:15
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Aobe.ru вчера в 11:35
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье
REGNUM 25 октября в 08:19
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Александрия»: кто остановит «кротов»?
Представляем прогноз на поединок чемпионата Украины, в котором 27 октября 2019 года донецкий «Шахтер» принимает «Александрию».
Все про Спорт ру вчера в 15:25
Происшествия
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета
В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Автоспорт
Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Мексики
РИА Новости 01:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев принял участие в передаче "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" и рассказал своё мнение о ситуации, связанной с уходом певицы Наргиз из его компании.
Discover24 25 октября в 02:56
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru 25 октября в 13:12
Политика
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
RT на русском вчера в 08:34
Культура
Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир
StarHit.ru вчера в 08:00
Футбол
Украинский полузащитник «Ференцвароша» назвал лучшего футболиста ЦСКА
Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харитин поделился впечатлениями о ЦСКА после матча 3-го тура Лиги чемпионов, а также назвал лучшего футболиста армейцев по прошедшему матчу.
Матч ТВ 02:20
Авто
В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show
Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Единоборства
Стивенсон победил Гонсалеса в бою за пояс WBO
Чемпионат 01:45
Общество
«Что его ожидало, было хуже» — почему солдат расстрелял сослуживцев
Deita.ru вчера в 23:29
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Армия и оружие
Более 230 тысяч российских военных напишут «Географический диктант»
Более 230 тысяч человек в Вооруженных силах России примут участие в акции "Географический диктант-2019", это на 90 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 17:23
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко
Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru вчера в 14:32