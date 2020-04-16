Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиFox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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Fox: «нулевым пациентом» с новым коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане

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Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

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В США раскрыли теорию о происхождении коронавируса в китайской лаборатории

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Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

РИА Новостивчера в 19:55
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