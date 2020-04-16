"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

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