Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиFox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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В США раскрыли теорию о происхождении коронавируса в китайской лаборатории

Lenta.ruвчера в 21:09

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

РБК00:49

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Интерфакс00:28

Fox: «нулевым пациентом» с новым коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане

ТАССвчера в 21:40

Политолог отреагировал на теорию о «нулевом пациенте» в лаборатории Уханя

Телеканал 360°03:55

В США заявили о работе первого пациента с COVID-19 в лаборатории в Ухане

Известиявчера в 20:35

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

РИА Новостивчера в 19:55
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Общество

Москва не рассматривает вариант введения продуктовых карточек

Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек.
Вести.Ru 03:22
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Политика

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Общество

В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек.
Известия 03:46
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Общество

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
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Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
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Здоровье

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
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Общество

В России выявили нулевого пациента с коронавирусом

REGNUM вчера в 08:18
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Общество

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
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Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
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Энергетика

Россия снизит экспортную пошлину на нефть почти на 80%

Экспортная пошлина на нефть из России составит с 1 мая $6,8 за тонну, сообщает Минфин. Это минимальная ставка пошлины с начала 2000-х годов.
Вести.Ru вчера в 07:23
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Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Здоровье

Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека

На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
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Гаджеты

Освоение 3-нм техпроцесса компанией TSMC отстает от графика на полгода

Если с освоением 5-нм техпроцесса у TSMC не возникло трудностей – серийное производство по данным нормам уже ведется, то с 3-нм техпроцессом дела обстоят гораздо хуже – заявлено отставание от графика как минимум на 6 месяцев.
Faktom 03:04
Политика

Дональд Трамп: США прошли пик заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме, что Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 18:37
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
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Транспорт

Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета

Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу.
Комсомольская правда вчера в 09:54
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Здоровье

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом

Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
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Наука

Череп древнего речного буйвола найден в Подмосковье

Ученые Палеонтологического института имени Борисяка РАН исследовали найденный 80 лет назад череп и доказали, что он принадлежал древнему речному буйволу.
NewInform вчера в 09:16
6
Общество

В Брянской области умер первый заразившийся коронавирусом житель

В Брянской области от коронавируса скончался первый пациент.
БрянскToday 03:33
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Экономика

Что ожидает российский рубль после снятия ограничений

Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели вчера в 02:43
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
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Политика

Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
РБК 05:26
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Общество

С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все

В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
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Армия и оружие

Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка»

Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".
Вести.Ru 05:08
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