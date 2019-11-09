Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФрайбург — Айнтрахт 1:0

Фрайбург — Айнтрахт
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Шварцвальд-Штадион»
26′
Желсон Фернандес
45′+1′
Желсон Фернандес
46′
Гонсалу Пасиенсия
Доминик Кор
Лука Вальдшмидт
57′
67′
Даити Камада
Мият Гачинович
Лукас Хёлер
74′
Роланд Шаллаи
Квон Чхан Хун
76′
Нильс Петерсен
77′
83′
Эрик Дурм
Андре Силва
90′+4′
Давид Абраам
Лукас Хёлер
Нико Шлоттербек
90′+4′
90′+6′
Давид Абраам
Винченцо Грифо
90′+10′
Игра 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу встречи решил точный удар Нильса Петерсена. «Айнтрахт» с 45-й минуты играл в меньшинстве, после того как за две желтые карточки был удален Желсон Фернандеш.
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