Футбол
Bookmaker-ratings.ruФрайбург — Айнтрахт 1:0
|26′
Желсон Фернандес
|45′+1′
Желсон Фернандес
|46′
Гонсалу Пасиенсия
Доминик Кор
Лука Вальдшмидт
|57′
|67′
Даити Камада
Мият Гачинович
Лукас Хёлер
|74′
Роланд Шаллаи
Квон Чхан Хун
|76′
Нильс Петерсен
|77′
|83′
Эрик Дурм
Андре Силва
|90′+4′
Давид Абраам
Лукас Хёлер
Нико Шлоттербек
|90′+4′
|90′+6′
Давид Абраам
Винченцо Грифо
|90′+10′
|51%
|Владение мячом
|49%
|80%
|Процент точных передач
|73%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|8
|8
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|10
|16
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|2
Фрайбург
Расстановка 4‑4‑2
26
Флеккен
7
Шмид
3
Линхарт
23
Хайнц
30
Гюнтер
28
Квон Чхан Хун
27
Хефлер
25
Кох
11
Вальдшмидт
4
Шлоттербек
18
Петерсен
32
Рённов
19
Абраам
13
Хинтереггер
5
Фернандес
2
Ндика
33
Силва
11
Гачинович
8
Соу
10
Костич
28
Кор
9
Дост
Айнтрахт
Расстановка 4‑4‑2
Игра 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу встречи решил точный удар Нильса Петерсена. «Айнтрахт» с 45-й минуты играл в меньшинстве, после того как за две желтые карточки был удален Желсон Фернандеш.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» проиграл «Фрайбургу», гладбахская «Боруссия» победила «Вердер»
Sports.ru08 ноября в 10:29
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:14, Вашингтон
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
RT на русском вчера в 20:55
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Новые выборы президента пройдут в Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес анонсировала проведение новых президентских выборов.
Политика Сегодня вчера в 21:47
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова проиграл в дебютном бою в UFC
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, российского бойца MMA, неудачно дебютировал в UFC, проиграв своему первому сопернику Давиду Заваде, спортсмену из Германии.
Discover24 вчера в 02:07
Общество
Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования
В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
Форпост Северо-Запад 00:49
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru 01:00
Политика
Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник".
РИА Новости 00:04
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Украиной участка под Петровском
Rambler News Service вчера в 05:36
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва 09 ноября в 01:21
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08 ноября в 08:20
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева ответила на откровение Малахова о ней
Известная модель и посол FIFA-2018 Виктория Лопырева ответила разоблачившему ее известному ведущему Андрею Малахову.
Donday.ru 09 ноября в 17:58
Общество
Вильфанд объяснил частые погодные аномалии зимой
Зимой происходит практически вдвое больше погодных аномалий, чем летом, из-за того, что солнце не может компенсировать влияние холодных масс.
Известия 01:54
ЖКХ
Российский город заполонил мусор
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.
Lenta.ru 02:10
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 08 ноября в 11:05
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19