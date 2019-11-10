В матче 11-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" со счётом 1:0. Встреча состоялась во Фрайбурге на стадионе "Шварцвальд-Штадион". Обслуживал матч арбитр Феликс Брих.

«Фрайбург» обыграл «Айнтрахт» и вошёл в топ-4 в Бундеслиге

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