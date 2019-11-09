Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruГол Петерсена принес «Фрайбургу» победу над «Айнтрахтом»

Игра 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу встречи решил точный удар Нильса Петерсена. «Айнтрахт» с 45-й минуты играл в меньшинстве, после того как за две желтые карточки был удален Желсон Фернандеш.
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