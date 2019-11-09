Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Фрайбург» победил франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии

Фрайбург — Айнтрахт
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Шварцвальд-Штадион»
26′
Желсон Фернандес
45′+1′
Желсон Фернандес
46′
Гонсалу Пасиенсия
Доминик Кор
Лука Вальдшмидт
57′
67′
Даити Камада
Мият Гачинович
Лукас Хёлер
74′
Роланд Шаллаи
Квон Чхан Хун
76′
Нильс Петерсен
77′
83′
Эрик Дурм
Андре Силва
90′+4′
Давид Абраам
Лукас Хёлер
Нико Шлоттербек
90′+4′
90′+6′
Давид Абраам
Винченцо Грифо
90′+10′
Футболисты "Фрайбурга" победили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 11-го тура чемпионата Германии.
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