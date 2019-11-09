Все про Спорт ру

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Космос НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Армия и оружие Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Политика Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией Полиция должна решительно бороться с коррупцией, заявил в воскресенье, 10 ноября, президент России Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью В центральном матче 16-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Спорт Ефременкова стала третьей на этапе КМ по шорт-треку в Канаде На этапе Кубка мира по шорт-треку в Монреале (Канада) Екатерина Ефременкова стала третьей на дистанции 1000 метров.

Политика В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине 24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фото На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Хоккей Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.

Происшествия Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.