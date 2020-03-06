Политика

Пятый каналПятый каналФракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции

Владимир Путин подчеркнул, что вносимые изменения должны учитывать кардинальные перемены в жизни нашего государства. Авторами закона о поправках в Конституцию должны быть сами россияне. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
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Вячеслав Володин
Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета вчера в 18:28

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Все фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции

RT на русскомвчера в 18:48

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Интерфаксвчера в 17:34

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Коммерсантъвчера в 17:32

Володин надеется на консолидацию всех фракций при голосовании по поправкам в Конституцию

ТАССвчера в 17:14

Володин: фракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию

РИА Новостивчера в 17:01

Володин: поправки президента в Конституцию поддерживают все фракции Госдумы

REGNUMвчера в 17:48

Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию

Российская газетавчера в 18:28
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