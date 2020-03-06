Политика
Пятый каналФракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции
Владимир Путин подчеркнул, что вносимые изменения должны учитывать кардинальные перемены в жизни нашего государства. Авторами закона о поправках в Конституцию должны быть сами россияне. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
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Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета вчера в 18:28
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Ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поступило 387 поправок
Интерфаксвчера в 17:34
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
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Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
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Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
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Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
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Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией
Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
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Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Заявление Губерниева Журналист в своём Telegram-канале заявил, что обыски номера Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве произошли с подачи Тихонова.
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Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Политика
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Технологии
Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G
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Ученые нашли способ замедлить старение
Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.