Политика
ТК ЗвездаФракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают президентские поправки в Конституцию.
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Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета 18:28
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Политика
Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией
Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
Армия и оружие
В Турции заявили о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе
Министерство обороны Турции заявило о "нейтрализации" 21 сирийского военнослужащего в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта, передает агентство Anadolu.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Экономика
Отмена НДФЛ для бедных лишит бюджет триллионов
Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше триллиона рублей, сообщает ИА DEITA.
Экономика
Свердловская область исключена из программы субсидирования горячего питания в школах
О закреплении практики бесплатного питания в начальной школе высказался Владимир Путин во время послания Совету Федерации.
Политика
Лауреат Нобелевской премии по литературе: СССР был воинственным государством (Folha, Бразилия) (Folha)
Судебный процесс описан в последней главе книги лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года.
Общество
В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса
В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» выиграл матч 1/8 финала Кубка Англии, победив «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
Общество
Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Политика
Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
Происшествия
В МВД рассказали об алгоритме действий в случае атаки кибермошенников
В МВД рассказали, что делать человеку, если он стал жертвой кибермошенников и с его карты или счета списались деньги.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
Футбол
«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Политика
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию.
Транспорт
Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч
В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Экономика
Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска
«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.