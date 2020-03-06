Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают президентские поправки в Конституцию.

Политика Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.

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Общество Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.

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Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

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Транспорт Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.

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