Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаФракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают президентские поправки в Конституцию.
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Вячеслав Володин
Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета 18:28

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