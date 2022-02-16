Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ужесточении санкций против оппозиционного блогера Анатолия Шария и портала «Страна.ua».
Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий Москвы" у границы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
«Глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления — правда», — сказала Захарова на брифинге.