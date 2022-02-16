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Фракция Госдумы призвала освободить россиян от выплаты кредитов

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил ввести кредитную амнистию для тех, кто не может выплатить долги.
Газета.Ru
В Госдуме призвали освободить от всех кредитов бедные слои населения.
Gazeta.SPb
Россиян, которые не могут выплачивать долги, хотят освободить от всех обязательств по выплате кредитов.
АБН
Миронов сослался на данные Федеральной службы судебных приставов и заявил, что количество налогоплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн человек.
URA.Ru

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